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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

16.09.2021 08:34
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 800 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 588 bin 597'ye, 14 bin 780 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 21 milyon 34 bin 610'a yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 138 bin 267 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 897 kişi yaşamını yitirdi, 13 bin 217 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 269 bin 913, vaka sayısı 3 milyon 542 bin 189, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 888 bin 615 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 753'e çıktı.

Son 24 saatte 1570 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 934 bin 568'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 772 bin 899'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 153 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 113 bin 969'a 2 bin 510 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 232 bin 358'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 83 bin 60'a ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 64 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 859'a, vaka sayısı da 4 bin 230 artışla 519 bin 986'ya yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 464 bin 443 kişi sağlığına kavuştu.

Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 889'a yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 725 artarak 499 bin 461'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 402 bin 981 kişi sağlığına kavuştu.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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