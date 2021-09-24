Üye Girişi
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

24.09.2021 07:57
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 648 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 592 bin 964'e yükseldi, 24 bin 611 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 308 bin 178 olarak açıklandı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 319 bin 520 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 748 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 808 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 274 bin 139, vaka sayısı 3 milyon 608 bin 976, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 961 bin 363 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 26 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 32'ye çıktı.

Son 24 saatte 1608 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 946 bin 811'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 786 bin 487'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 114 bin 772'ye, 1733 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 246 bin 998'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 105 bin 252'ye ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 410'a çıktı.

Vaka sayısı 859 artışla 1 milyon 649 bin 409, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 605 bin 568 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 56 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 241'e, vaka sayısı da 4 bin 37 artışla 542 bin 24'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 494 bin 370 kişi sağlığına kavuştu.

Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 168'e yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 701 artarak 518 bin 632'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 418 bin 345 kişi sağlığına kavuştu.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hapse girdikten sonra işine son verilen Belediye çalışanı, intihar girişiminde bulundu 08:23 Hapse girdikten sonra işine son verilen Belediye çalışanı, intihar girişiminde bulundu Ev kira fiyatlarındaki artışları fırsat bilen dolandırıcılar iş başında! Uzmanlardan vatandaşlara 6 kritik uyarı geldi 07:52 Ev kira fiyatlarındaki artışları fırsat bilen dolandırıcılar iş başında! Uzmanlardan vatandaşlara 6 kritik uyarı geldi ABD'den salgınla ilgili dikkat çeken sözler: Delta koronavirüsün son büyük varyantı olabilir 07:24 ABD'den salgınla ilgili dikkat çeken sözler: Delta koronavirüsün son büyük varyantı olabilir
MHP'den ihraç edilen Atila Kaya'dan partiye zehir zemberek sözler ! Melih Gökçek yorumu çok konuşulur 07:22 MHP'den ihraç edilen Atila Kaya'dan partiye zehir zemberek sözler ! Melih Gökçek yorumu çok konuşulur Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu 22:36 Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu 22:28 Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi 21:01 Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Miray Daner ile Aras Bulut İynemli arasındaki ilişki herkesi şaşkına çevirdi 18:53 Miray Daner ile Aras Bulut İynemli arasındaki ilişki herkesi şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
08:38 Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler
08:23 Hapse girdikten sonra işine son verilen Belediye çalışanı, intihar girişiminde bulundu
07:59 Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ve tır çarpıştı: 2'si bebek 17 yaralı
07:51 Ev kira fiyatlarındaki artışları fırsat bilen dolandırıcılar iş başında! Uzmanlardan vatandaşlara 6 kritik uyarı geldi
07:47 Emre Kınay'a ait oyunculuk akademisinin bulunduğu binada yangın çıktı
07:25 Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera kavgası gündemi karıştırdı
07:24 ABD'den salgınla ilgili dikkat çeken sözler: Delta koronavirüsün son büyük varyantı olabilir
07:22 Miçotakis, Türkevi açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos ile görüşmesini iptal etti
07:22 MHP'den ihraç edilen Atila Kaya'dan partiye zehir zemberek sözler ! Melih Gökçek yorumu çok konuşulur
18:37 "Kürt sorunu" polemiğine Cumhurbaşkanı'ndan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok
Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler         
08:39
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ve tır çarpıştı: 2'si bebek 17 yaralı Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ve tır çarpıştı: 2'si bebek 17 yaralı         
07:59
Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera kavgası gündemi karıştırdı Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera kavgası gündemi karıştırdı         
07:26
Miçotakis, Türkevi açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos ile görüşmesini iptal etti Miçotakis, Türkevi açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos ile görüşmesini iptal etti         
07:23
Galatasaray'ın yeni transferi Yousef ilk kez görüntülendi Galatasaray'ın yeni transferi Yousef ilk kez görüntülendi         
00:45
Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti         
22:35
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı         
15:33
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 08:43:55. #1.13#
SON DAKİKA: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement