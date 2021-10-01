Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 627 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 596 bin 749 yükseldi, 27 bin 527 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 427 bin 73'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 425 bin 139 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 533 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 828 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 277 bin 505, vaka sayısı 3 milyon 664 bin 223, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 13 bin 200 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 299'a çıktı.

Son 24 saatte 1429 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 957 bin 277'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 799 bin 576'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 179'a, 1641 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 256 bin 902'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 118 bin 324'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi ve 516 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 176 bin 321'e, can kaybı sayısı 199 bin 395'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 152 bin 700'e ulaştı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 564'e, vaka sayısı da 3 bin 71 artışla 560 bin 315'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 519 bin 12 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti ve 708 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 366 bin 702'ye, can kaybı sayısı 9 bin 824'e, sağlığına kavuşanların sayısı 110 bin 484'e çıktı.

Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 386'ya yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 72 artarak 532 bin 185'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 437 bin 328 kişi sağlığına kavuştu.