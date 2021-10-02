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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

02.10.2021 09:15
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 506 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 597 bin 255 yükseldi, 18 bin 578 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 445 bin 651'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı, 20 milyon 432 bin 643 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 471 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 388 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 277 bin 976, vaka sayısı 3 milyon 671 bin 611, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 21 bin 124 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 336'ya çıktı.

Son 24 saatte 1867 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 959 bin 144'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 801 bin 28'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 46 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 225'e, 1564 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 258 bin 466'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 119 bin 953'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 61 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 625'e, vaka sayısı da 2 bin 942 artışla 563 bin 257'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 522 bin 451 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 31 kişi öldü, 573 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 367 bin 275'e, can kaybı sayısı 9 bin 855'e, sağlığına kavuşanların sayısı 111 bin 42'ye çıktı.

Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 413'e yükseldi.

Vaka sayısının 1688 artarak 533 bin 873'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 438 bin 817 kişi sağlığına kavuştu.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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