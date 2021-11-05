Üye Girişi
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

05.11.2021 09:25
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 436 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 608 bin 671'e yükseldi, 13 bin 352 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 849 bin 137'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 47 bin 296 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 244 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 763 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 289 bin 131, vaka sayısı 3 milyon 818 bin 216, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 181 bin 631 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 417'ye çıktı.

Son 24 saatte 1908 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 9 bin 7'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 852 bin 854'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 55'e, 1440 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 293 bin 989'a yükseldi.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi ve 567 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 204 bin 424'e, can kaybı sayısı 200 bin 350'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 183 bin 409'a yükseldi.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 59 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 15 bin 281'e, vaka sayısı 1066 artışla 603 bin 641'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 584 bin 132 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hükümetten 5 milyona yakın EYT'li için yeni hamle! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 09:14 Hükümetten 5 milyona yakın EYT'li için yeni hamle! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler 09:04 Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz 08:35 Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı 08:07 AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı 00:37 Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir 23:52 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti 21:18 Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi 18:57 Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi

Son Dakika Haberleri
09:08 Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası
09:04 Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler
09:00 Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı
08:35 Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz
08:34 Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir
08:31 Son dakika altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira?
08:07 Eski NATO genel sekreterinden Putin itirafı: Bana 'Rusya'yı da NATO'ya alın' dedi
08:06 AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı
08:06 Meltem Cumbul, Uzun bir aradan sonra Kırmızı Oda dizisinde
08:02 Dolar kaç TL? Dolar bugün ne kadar?
Mert Hakan'dan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'na mesaj Mert Hakan'dan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'na mesaj         
09:25
Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası Sinem Kobal ikinci kez hamile mi iddiası         
09:09
Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı Galatasaray'da sinirler gerildi! Diagne'yi kimse tutamadı         
09:00
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Meltem Cumbul, Uzun bir aradan sonra Kırmızı Oda dizisinde Meltem Cumbul, Uzun bir aradan sonra Kırmızı Oda dizisinde         
08:06
1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti         
00:35
Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı         
21:27
Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu         
20:16
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı         
17:15
Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi         
17:09
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz         
16:13
"100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı         
16:10
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 09:29:38. #1.12#
SON DAKİKA: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement