Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 389 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 609 bin 60'a yükseldi, 13 bin 321 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 862 bin 458'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 54 bin 660 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 282 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 614 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 289 bin 413, vaka sayısı 3 milyon 821 bin 830, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 184 bin 715 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 39 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 456'ya çıktı.

Son 24 saatte 1975 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 10 bin 982'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 854 bin 718'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 83'e, 1271 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 295 bin 260'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 161 bin 372'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi ve 572 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 205 bin 486'ya, can kaybı sayısı 200 bin 373'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 184 bin 508'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 814'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 601 artışla 1 milyon 703 bin 826, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 650 bin 696 olarak kayıtlara geçti.