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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

07.11.2021 09:27
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 328 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 609 bin 388'e yükseldi. 11 bin 866 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 874 bin 324'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 62 bin 218 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 261 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 574 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 289 bin 674, vaka sayısı 3 milyon 825 bin 404, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 187 bin 604 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 488'e çıktı.

Son 24 saatte 1999 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 12 bin 981'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 856 bin 686'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 91'e, 928 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 296 bin 188'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 162 bin 713'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi ve 587 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 206 bin 556'ya, can kaybı sayısı 200 bin 409'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 185 bin 612'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 27 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 841'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 895 artışla 1 milyon 706 bin 622, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 652 bin 817 olarak kayıtlara geçti.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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