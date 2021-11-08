Üye Girişi
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

08.11.2021 07:37
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 609 bin 447'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 6 bin 115 artarak 21 milyon 880 bin 439'a çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 69 bin 794 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 60 kişi yaşamını yitirdi, 1382 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 289 bin 734, vaka sayısı 3 milyon 826 bin 786, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 189 bin 985 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" durumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 533'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 61 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 15 bin 42, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 858 bin 390'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı 116 bin 104'e çıktı. 593 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 296 bin 781'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 163 bin 900'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" durumunda.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi ve 531 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 207 bin 510'a, can kaybı sayısı 200 bin 438'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 186 bin 590'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 862'ye çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 682 artışla 1 milyon 709 bin 189 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 654 bin 720 olarak kayıtlara geçti.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Koç istenmeyen adam ilan edildi! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri 07:34 Ali Koç istenmeyen adam ilan edildi! Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği vatandaşın kardeşiyle telefonda görüştü 07:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği vatandaşın kardeşiyle telefonda görüştü EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı 23:25 EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor 22:47 Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi 21:48 Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! 21:32 Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!
Gizemli kadının sırrı çözüldü 20:18 Gizemli kadının sırrı çözüldü Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor 18:18 Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor

Son Dakika Haberleri
00:00 Husumetli iki grubun silahlı tartışması: 2 ölü, 3 yaralı
23:57 Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri
23:23 Yük taşıyan kadın, minibüs ile şadırvanın arasında ezildi
23:17 Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!
23:11 Vitor Pereira: Ben hala inanıyorum
22:22 Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma
22:21 Gözü dönen zanlı, kafede kurşun yağdırdı
22:07 Kılıçdaroğlu, gençlerden sonra kadınlar için de 6 vaat sıraladı
22:05 Kayseri maçı sonrası Pereira: Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor
Meteoroloji uyardı! 10 ilde kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 10 ilde kar yağışı bekleniyor         
07:38
Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon         
07:30
"Söylediklerimi yapmazsam hesabını sorun" diyen Kılıçdaroğlu, gençlerden sonra kadınlar için de 6 vaat sıraladı         
07:30
Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor         
23:18
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma         
22:23
Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara         
21:42
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti         
15:25
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm         
10:12
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 07:43:08. #1.12#
SON DAKİKA: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement