Üye Girişi
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

09.11.2021 07:35
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 126 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 609 bin 573'e yükseldi. 5 bin 638 kişide virüs tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 886 bin 77'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 82 bin 343 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 77 kişi yaşamını yitirdi, 810 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 289 bin 811, vaka sayısı 3 milyon 827 bin 596, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 193 bin 68 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" durumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 571 oldu.

Son 24 saatte 1917 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 16 bin 959'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 860 bin 315'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" durumunda.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 39 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 116 bin 143'e çıktı. 1288 kişide virüs tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 298 bin 69'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 165 bin 303'e ulaştı.

Arjantin "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi ve 109 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 207 bin 890'a, can kaybı sayısı 200 bin 469'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 186 bin 951'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 879'a çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 367 artışla 1 milyon 711 bin 137 oldu. İyileşenlerin sayısı 1 milyon 656 bin 720 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 15 bin 474'e, vaka sayısı 85 artışla 605 bin 749'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 586 bin 849 kişi sağlığına kavuştu.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı 08:20 Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor 08:00 Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı! 07:43 Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı!
Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı 07:20 Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti 00:50 Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu 22:26 Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar 21:59 TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı 21:13 Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı

Son Dakika Haberleri
08:28 Singapur'da, aşı olmayı reddedenlerin hastane ve ilaç masraflarını karşılanmayacak
08:20 Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı
08:05 Danla Bilic'in acı günü: Çok ani bıraktın beni
07:59 Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor
07:55 Ankara görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı
07:43 Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı!
00:50 Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti
00:44 Ekrem İmamoğlu, Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti
00:27 Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi 200 baz puan yükseltti
00:27 Sezona fırtına gibi başlayan Falcao yine sakatlandı! 1 ay forma giyemeyecek
Singapur'da, aşı olmayı reddedenlerin hastane ve ilaç masraflarını karşılanmayacak Singapur'da, aşı olmayı reddedenlerin hastane ve ilaç masraflarını karşılanmayacak         
08:28
Danla Bilic'in acı günü: Çok ani bıraktın beni Danla Bilic'in acı günü: Çok ani bıraktın beni         
08:06
Ankara görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı Ankara görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı         
07:55
Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk yorum: Onaylamak mümkün değil Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk yorum: Onaylamak mümkün değil         
07:21
Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları         
07:17
Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi Taş kırma makinasının içine düşen genç işçi yaşamını yitirdi         
00:21
Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den, çiftetelli şov! Kardeşinin düğününde pistten inmedi Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den, çiftetelli şov! Kardeşinin düğününde pistten inmedi         
22:02
Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor         
21:42
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor         
17:29
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti         
16:36
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı         
13:59
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 08:40:23. #1.11#
SON DAKİKA: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement