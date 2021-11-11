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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

11.11.2021 08:32
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 280 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 610 bin 36'ya yükseldi, 12 bin 273 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 909 bin 298'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 100 bin 888 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 264 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 556 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 290 bin 374, vaka sayısı 3 milyon 834 bin 815, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 198 bin 58 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 640'a çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 461 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 21 bin 619'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 864 bin 547'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 184'e, 1567 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 300 bin 985'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 167 bin 105'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi ve 688 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 210 bin 129'a, can kaybı sayısı 200 bin 532'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 189 bin 378'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 895'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 229 artışla 1 milyon 715 bin 352, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 660 bin 49 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 58 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 15 bin 578'e, vaka sayısı 754 artışla 607 bin 497'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 588 bin 903 kişi sağlığına kavuştu.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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