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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

12.11.2021 08:19
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 188 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 610 bin 224'e yükseldi, 15 bin 300 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 924 bin 598'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 130 bin 382 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 256 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 660 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 290 bin 630, vaka sayısı 3 milyon 838 bin 308, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 200 bin 268 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 680'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 644 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 24 bin 263'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 866 bin 467'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 25 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 209'a, 1460 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 302 bin 445'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 168 bin 548'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi ve 620 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 211 bin 366'ya, can kaybı sayısı 200 bin 554'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 190 bin 703'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 22 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 917'ye çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 833 artışla 1 milyon 718 bin 85, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 661 bin 679 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 15 bin 627'ye, vaka sayısı 810 artışla 608 bin 307'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 589 bin 693 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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