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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

14.11.2021 07:23
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 731 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 611 bin 222'ye, 14 bin 642 kişide virüs belirlenmesiyle toplam vaka sayısı 21 milyon 953 bin 838'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 146 bin 255 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 217 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 130 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 291 bin 89, vaka sayısı 3 milyon 844 bin 791, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 204 bin 910 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" durumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 766'ya yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 513 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 29 bin 335, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 870 bin 317 oldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" durumunda.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 116 bin 228'e, 1092 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 305 bin 151'e çıktı.

"Dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" durumunda bulunan yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 170 bin 876'ya ulaştı.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi yaşamını yitirdi ve 501 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 213 bin 548'e, can kaybı sayısı 200 bin 605'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 193 bin 56'ya yükseldi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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