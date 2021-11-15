Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 611 bin 283'e, 4 bin 129 kişide virüs belirlenmesiyle toplam vaka sayısı 21 milyon 957 bin 967'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 151 bin 342 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 58 kişi yaşamını yitirdi, 942 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 291 bin 147, vaka sayısı 3 milyon 845 bin 733, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 206 bin 890 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" durumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 43 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 809'a yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 610 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 31 bin 945, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 872 bin 420 oldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" durumunda.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi ve 502 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 214 bin 543'e, can kaybı sayısı 200 bin 635'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 194 bin 127'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 24 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 975'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 835 artışla 1 milyon 726 bin 481, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 669 bin 109 oldu.