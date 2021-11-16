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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

16.11.2021 11:22
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı ölümlerin sayısı 611 bin 346'ya, 2 bin 799 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 21 milyon 960 bin 766'ya çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 162 bin 46 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi, 775 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 291 bin 204, vaka sayısı 3 milyon 846 bin 508, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 209 bin 863 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" durumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 127 bin 833'e yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 321 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 34 bin 266, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 874 bin 808 oldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" durumunda.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 116 bin 250'ye, 1417 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 307 bin 159'a çıktı.

"Dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" olan yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 173 bin 493'e ulaştı.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi ve 507 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 215 bin 373'e, can kaybı sayısı 200 bin 672'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 194 bin 989'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 24 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 1'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 377 artışla 1 milyon 728 bin 767'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 1 milyon 671 bin 535 oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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