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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

17.11.2021 08:23
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 132 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 611 bin 478'e yükseldi, 4 bin 918 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 965 bin 684'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 177 bin 367 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişi yaşamını yitirdi, 735 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 291 bin 241, vaka sayısı 3 milyon 847 bin 243, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 211 bin 986 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 865'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 21 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 36 bin 287'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 877 bin 518'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 44 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 294'e, 1622 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 308 bin 781'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 174 bin 548'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi ve 1032 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 216 bin 832'ye, can kaybı sayısı 200 bin 695'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 196 bin 596'ya yükseldi.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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