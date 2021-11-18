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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

18.11.2021 08:13
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 373 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 611 bin 851'e yükseldi, 11 bin 977 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 977 bin 661'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 194 bin 900 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 332 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 836 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 291 bin 573, vaka sayısı 3 milyon 851 bin 79, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 214 bin 630 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 912'ye çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 257 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 38 bin 544'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 879 bin 456'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 313'e, 1553 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 310 bin 334'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 175 bin 526'ya ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi ve 783 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 218 bin 202'ye, can kaybı sayısı 200 bin 741'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 198 bin 39'a yükseldi.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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