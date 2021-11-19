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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

19.11.2021 09:00
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 293 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 612 bin 144'e yükseldi, 12 bin 301 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 989 bin 962'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 206 bin 997 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 356 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 915 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 291 bin 929, vaka sayısı 3 milyon 854 bin 994, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 217 bin 51 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 963'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 121 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 40 bin 665'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 882 bin 144'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 341'e, 1755 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 312 bin 89'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 177 bin 202'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi ve 831 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 219 bin 617'ye, can kaybı sayısı 200 bin 767'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 199 bin 566'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 33 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 49'a çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 640 artışla 1 milyon 735 bin 187, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 678 bin 15 olarak kayıtlara geçti.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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