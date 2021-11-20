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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

20.11.2021 10:17
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 226 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 612 bin 370'e yükseldi, 13 bin 355 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 3 bin 317'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 214 bin 823 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 216 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 837 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 292 bin 145, vaka sayısı 3 milyon 858 bin 831, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 219 bin 816 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 13'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 157 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 42 bin 822'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 884 bin 383'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 360'a, 1518 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 313 bin 607'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 178 bin 639'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi ve 957 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 221 bin 154'e, can kaybı sayısı 200 bin 801'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 201 bin 170'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 79'a çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 679 artışla 1 milyon 737 bin 885, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 680 bin 853 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 47 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 15 bin 822'ye, vaka sayısı 813 artışla 613 bin 14'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 595 bin 89 kişi sağlığına kavuştu.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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