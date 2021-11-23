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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

23.11.2021 08:37
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 123 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 612 bin 782'ye yükseldi, 2 bin 594 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 19 bin 870'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 230 bin 357 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 53 kişi yaşamını yitirdi, 916 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 292 bin 524, vaka sayısı 3 milyon 864 bin 278, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 227 bin 27 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 138'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 194 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 50 bin 255'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 890 bin 990'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 382'ye, 646 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 315 bin 989'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 182 bin 821'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi ve 447 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 225 bin 117'ye, can kaybı sayısı 200 bin 894'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 205 bin 275'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 149'a çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 252 artışla 1 milyon 745 bin 305, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 688 bin 158 olarak kayıtlara geçti.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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