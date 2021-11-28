Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 229 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 614 bin 186'ya yükseldi, 9 bin 233 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 76 bin 863'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 288 bin 281 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 245 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 956 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 293 bin 859, vaka sayısı 3 milyon 882 bin 792, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 238 bin 558 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 394'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 620 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 63 bin 177'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 903 bin 231'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 517'ye, 1521 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 325 bin 560'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 189 bin 507'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi ve 938 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 232 bin 749'a, can kaybı sayısı 201 bin 71'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 213 bin 380'ne yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 282'ye çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 667 artışla 1 milyon 757 bin 77, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 699 bin 765 olarak kayıtlara geçti.