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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

29.11.2021 09:29
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 92 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 614 bin 278'e yükseldi, 4 bin 43 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 80 bin 906'ya çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 293 bin 314 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi, 1050 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 293 bin 897, vaka sayısı 3 milyon 883 bin 842, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 240 bin 521 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 437'ye çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 196 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 65 bin 373'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 905 bin 431'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 529'a, 888 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 326 bin 448'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 191 bin 54'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi ve 762 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 234 bin 75'e, can kaybı sayısı 201 bin 108'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 214 bin 771'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 313'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 361 artışla 1 milyon 759 bin 405, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 701 bin 981 olarak kayıtlara geçti.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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