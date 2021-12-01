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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

01.12.2021 08:58
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 305 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 614 bin 681'e yükseldi, 9 bin 710 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 94 bin 459'a çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 321 bin 631 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 296 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 307 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 294 bin 246, vaka sayısı 3 milyon 887 bin 873, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 245 bin 219 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 528'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 296 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 69 bin 644'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 909 bin 572'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 589'a, 2 bin 332 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 748'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 193 bin 691'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi ve 894 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 236 bin 351'e, can kaybı sayısı 201 bin 176'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 217 bin 2'e yükseldi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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