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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

05.12.2021 08:15
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 170 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 615 bin 570'e yükseldi, 8 bin 838 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 138 bin 247'ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 359 bin 352 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 251 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 841 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 295 bin 154, vaka sayısı 3 milyon 900 bin 293, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 255 bin 802 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 128 bin 733'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 609 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 78 bin 987'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 918 bin 619'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 643'e, 1690 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 339 bin 382'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 200 bin 141'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi ve 375 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 242 bin 646'ya, can kaybı sayısı 201 bin 360'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 223 bin 523'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 465'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 60 artışla 1 milyon 770 bin 620, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 715 bin 556 olarak kayıtlara geçti.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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