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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

08.12.2021 08:39
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 274 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 616 bin 18'e yükseldi, 10 bin 250 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 157 bin 726'ya çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 386 bin 271 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 289 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 304 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 295 bin 601, vaka sayısı 3 milyon 905 bin 319, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 262 bin 422 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 874'e çıktı.

Son 24 saatte 1704 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 84 bin 466'ya, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 925 bin 444'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 703'e, 3 bin 89 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 346 bin 242'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 205 bin 534'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi ve 1038 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 246 bin 633'e, can kaybı sayısı 201 bin 450'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 227 bin 617'ye yükseldi.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti ve 1489 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 546 bin 155, can kaybı sayısı 19 bin 264, sağlığına kavuşanların sayısı 499 bin 564'e çıktı.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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