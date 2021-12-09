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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

09.12.2021 09:44
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 233 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 616 bin 251'e yükseldi, 10 bin 55 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 167 bin 781'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 399 bin 316 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 292 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 215 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 295 bin 893, vaka sayısı 3 milyon 908 bin 534, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 264 bin 585 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 929'a çıktı.

Son 24 saatte 1915 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 86 bin 381'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 927 bin 104'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 708'e, 1881 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 348 bin 123'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 206 bin 911'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi ve 1060 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 248 bin 447'ye, can kaybı sayısı 201 bin 490'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 229 bin 549'a yükseldi.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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