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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

10.12.2021 09:38
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 206 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 616 bin 457'ye, 9 bin 278 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 177 bin 59'a çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 407 bin 699 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 293 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 180 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 296 bin 186, vaka sayısı 3 milyon 911 bin 714, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 266 bin 965 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 969'a çıktı.

Son 24 saatte 1627 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 88 bin 8'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 928 bin 885'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 719'a, 2 bin 744 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 350 bin 867'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 209 bin 333'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi ve 677 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 249 bin 671'e, can kaybı sayısı 201 bin 527'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 230 bin 818'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 59 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 600'e çıktı.

Vaka sayısı 1793 artışla 1 milyon 778 bin 370, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 724 bin 174 olarak kayıtlara geçti.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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