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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

14.12.2021 09:02
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 48 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 616 bin 878'e yükseldi, 2 bin 82 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 200 bin 953'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 414 bin 318 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 49 kişi yaşamını yitirdi, 771 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 296 bin 721, vaka sayısı 3 milyon 918 bin 987, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 275 bin 463 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 56 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 163'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 287 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 821'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 935 bin 876'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 792'ye, 3 bin 512 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 361 bin 967'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 218 bin 343'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi ve 543 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 255 bin 318'e, can kaybı sayısı 201 bin 848'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 236 bin 843'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 716'ya çıktı.

Vaka sayısı 1383 artışla 1 milyon 784 bin 165, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 731 bin 93 olarak kayıtlara geçti.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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