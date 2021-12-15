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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

15.12.2021 08:37
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 92 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 616 bin 970'e yükseldi, 3 bin 826 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 204 bin 779'a çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı sistem siber saldırı nedeniyle geçen haftadan bu yana çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 262 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 695 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 296 bin 983, vaka sayısı 3 milyon 921 bin 682, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 277 bin 620 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 42 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 205'e çıktı.

Son 24 saatte 1859 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 97 bin 680'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 938 bin 291'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 826'ya, 4 bin 555 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 366 bin 522'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 220 bin 418'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi ve 848 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 256 bin 796'ya, can kaybı sayısı 201 bin 902'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 238 bin 476'ya yükseldi.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti ve 1766 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 556 bin 765, can kaybı sayısı 19 bin 355, sağlığına kavuşanların sayısı 506 bin 542'ye çıktı.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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