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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

16.12.2021 07:57
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre son 24 saatte 301 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 617 bin 271'e yükseldi, 5 bin 446 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 210 bin 225'e çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle geçen haftadan bu yana çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte 204 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 956 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 297 bin 187, vaka sayısı 3 milyon 924 bin 638, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 279 bin 903 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre salgında son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 256'ya çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 66 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 99 bin 746'ya, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 940 bin 312'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 857'ye, 4 bin 819 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 371 bin 341'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 222 bin 213'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi ve 912 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 258 bin 456'ya, can kaybı sayısı 201 bin 992'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 240 bin 189'a yükseldi.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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