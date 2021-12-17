Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 124 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 617 bin 395'e, 3 bin 720 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 204 bin 941'e çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle geçen haftadan bu yana çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 169 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 627 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 297 bin 356, vaka sayısı 3 milyon 927 bin 265, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 281 bin 944 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 39 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 295'e çıktı.

Son 24 saatte 1720 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 101 bin 466'ya, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 942 bin 391'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 874'e, 5 bin 301 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 376 bin 642'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 225 bin 452'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi ve 1026 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 260 bin 180'e, can kaybı sayısı 202 bin 76'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 241 bin 999'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 773'e çıktı.

Vaka sayısı 1520 artışla 1 milyon 787 bin 676, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 734 bin 955 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 119 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 560 bin 684'e, can kaybı sayısı 19 bin 391'e, sağlığına kavuşanların sayısı 508 bin 522'ye çıktı.