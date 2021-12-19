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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

19.12.2021 10:01
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 153 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 617 bin 754'e yükseldi, 3 bin 323 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 212 bin 343'e çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle geçen haftadan bu yana çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 268 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 530 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 297 bin 835, vaka sayısı 3 milyon 932 bin 545, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 285 bin 918 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 399'a çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 16 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 105 bin 285'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 945 bin 520'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 899'a, 4 bin 163 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 386 bin 453'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 230 bin 733'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi ve 1137 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 263 bin 739'a, can kaybı sayısı 202 bin 154'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 245 bin 774'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 840'a çıktı.

Vaka sayısı 1431 artışla 1 milyon 790 bin 524, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 738 bin 121 olarak kayıtlara geçti.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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