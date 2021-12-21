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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

21.12.2021 10:09
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 617 bin 873'e yükseldi, 2 bin 94 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 215 bin 856'ya çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle geçen haftadan bu yana çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 58 kişi yaşamını yitirdi, 716 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 297 bin 916, vaka sayısı 3 milyon 934 bin 102, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 290 bin 162 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 487'ye çıktı.

Son 24 saatte 1699 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 109 bin 22'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 948 bin 804'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 930'a, 5 bin 337 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 395 bin 44'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 237 bin 599'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi ve 506 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 266 bin 205'e, can kaybı sayısı 202 bin 295'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 248 bin 377'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 885'e çıktı.

Vaka sayısı 1157 artışla 1 milyon 792 bin 902, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 740 bin 513 olarak kayıtlara geçti.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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