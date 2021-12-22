Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 617 bin 948'e yükseldi, 3 bin 621 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 219 bin 477'ye çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 245 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 980 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 298 bin 161, vaka sayısı 3 milyon 937 bin 82, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 292 bin 106 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 534'e çıktı.

Son 24 saatte 1766 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 110 bin 788'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 950 bin 750'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 953'e, 9 bin 336 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 404 bin 380'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 240 bin 512 ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 kişi yaşamını yitirdi ve 1091 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 267 bin 715'e, can kaybı sayısı 202 bin 338'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 250 bin 6'ya yükseldi.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 376 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 568 bin 967, can kaybı sayısı 19 bin 480, sağlığına kavuşanların sayısı 513 bin 729'a çıktı.