Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 143 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 618 bin 91'e yükseldi, 3 bin 451 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 222 bin 928'e çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 198 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 319 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 298 bin 359, vaka sayısı 3 milyon 940 bin 401, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 293 bin 911 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 586'ya çıktı.

Son 24 saatte 1931 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 112 bin 719'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 952 bin 13'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 964'e, 11 bin 121 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 415 bin 501'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 243 bin 498'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 26 kişi yaşamını yitirdi ve 1034 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 269 bin 497'ye, can kaybı sayısı 202 bin 375'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 251 bin 832'ye yükseldi.