Üye Girişi
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

24.12.2021 10:18
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 137 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 618 bin 91'e, 3 bin 645 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 226 bin 573'e çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 149 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 363 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 298 bin 508, vaka sayısı 3 milyon 943 bin 764, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 295 bin 433 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 640'a çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 475 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 115 bin 194'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 953 bin 642'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 979'a, 13 bin 456 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 428 bin 957'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 248 bin 682'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi ve 1310 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 271 bin 549'a, can kaybı sayısı 202 bin 424'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 253 bin 941'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 54 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 954'e çıktı.

Vaka sayısı 1504 artışla 1 milyon 796 bin 232, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 744 bin 33 olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


Apple Türkiye'den dolar indirimi! iPhone 13'ün fiyatı yüzde 25 düştü, işte yeni fiyatlar Apple Türkiye'den dolar indirimi! iPhone 13'ün fiyatı yüzde 25 düştü, işte yeni fiyatlar         
10:20
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler açıklandı         
10:10
Ameliyatlar durma noktasına gelmişti! Bakan Koca ödeme sözü verdi Ameliyatlar durma noktasına gelmişti! Bakan Koca ödeme sözü verdi         
10:04
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı         
18:16
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın         
14:09
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53

Son Dakika Haberleri
10:18 Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi
10:16 ABD, Omicron varyantı yüzünden 200'den fazla uçuşu iptal etti
10:04 Ameliyatlar durma noktasına gelmişti! Bakan Koca ödeme sözü verdi
10:04 Apple dolar kurundan sonra fiyatlarında indirim yaptı
09:56 Altı muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasında sona gelindi
09:45 Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı
09:42 Altın ne kadar oldu? 24 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
09:27 Son Dakika! Bakanlık'tan kur korumalı TL vadeli mevduat açıklaması:Birden fazla kez yararlanılabilecek
09:24 Döviz kurlarında bugün: 24 Aralık 2021 Dolar, Euro, Sterlin fiyatları
09:16 Bangladeş'te feribot tutuştu! 30 kişi feci şekilde yanarak can verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 10:24:30. #1.12#
SON DAKİKA: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement