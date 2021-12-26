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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

26.12.2021 09:24
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 618 bin 424'e yükseldi, 3 bin 889 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 234 bin 626'ya çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 89 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 916 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 298 bin 759, vaka sayısı 3 milyon 950 bin 200, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 298 bin 990 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 43 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 729'a çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 414 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 121 bin 668'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 957 bin 334'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" durumunda yer alıyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 20'ye, 7 bin 183 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 452 bin 419'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 259 bin 80'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi ve 1196 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 278 bin 807'ye, can kaybı sayısı 202 bin 488'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 261 bin 437'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 13'e çıktı.

Vaka sayısı 1511 artışla 1 milyon 799 bin 125, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 746 bin 508 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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