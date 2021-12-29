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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

29.12.2021 10:44
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 171 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 618 bin 705'e yükseldi, 8 bin 430 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 254 bin 706'ya çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 125 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 426 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 298 bin 944, vaka sayısı 3 milyon 956 bin 372, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 304 bin 36 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 833'e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 306 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 132 bin 277'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 963 bin 70'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 85'e, 33 bin 902 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 514 bin 207'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 277 bin 510'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi ve 1526 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 283 bin 474'e, can kaybı sayısı 202 bin 584'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 266 bin 183'e yükseldi.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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