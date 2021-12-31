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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

31.12.2021 10:01
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 618 bin 984'e yükseldi, 13 bin 405 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 277 bin 239'a çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 153 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 24 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 299 bin 285, vaka sayısı 3 milyon 969 bin 686, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 306 bin 71 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 901'e çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 436 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 147 bin 39'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 967 bin 873'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 146'ya, 50 bin 506 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 606 bin 745'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 294 bin 529'a ulaştı.

Arjantin, en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 259 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 292 bin 254'e, can kaybı sayısı 202 bin 653'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 275 bin 87'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 33 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 96'ya çıktı.

Vaka sayısı 1813 artışla 1 milyon 804 bin 682, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 751 bin 668 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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