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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

02.01.2022 09:04
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 49 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 618 bin 984'e yükseldi, 3 bin 986 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 291 bin 507'ye çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 97 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 299 bin 525, vaka sayısı 3 milyon 988 bin 916, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 310 bin 135 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 986'ya çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 415 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 169 bin 855'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 974 bin 212'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 181'e, 20 bin 20 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 674 bin 428'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 320 bin 434'e ulaştı.

Arjantin, en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 140'a çıktı.

Vaka sayısı 1930 artışla 1 milyon 808 bin 398, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 754 bin 104 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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