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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

03.01.2022 08:58
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 619 bin 133'e yükseldi, 1 bin 721 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 293 bin 228'e çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi, 1671 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 299 bin 544, vaka sayısı 3 milyon 990 bin 587, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 312 bin 233 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 26'ya çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 318'e kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 181 bin 173'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 977 bin 885'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 204'e, 20 bin 502 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 694 bin 930'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 336 bin 23'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi ve 995 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 302 bin 678'e, can kaybı sayısı 202 bin 782'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 285 bin 361'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 140'a çıktı.

Vaka sayısı 1921 artışla 1 milyon 810 bin 302, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 754 bin 104 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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