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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

04.01.2022 08:37
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 76 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 619 bin 209'a yükseldi, 11 bin 850 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 305 bin 78'e çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 877 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 299 bin 581, vaka sayısı 3 milyon 993 bin 464, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 315 bin 699 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 61'e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 848 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 191 bin 21'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 983 bin 53'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 41 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 245'e, 44 bin 396 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 739 bin 326'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 354 bin 411'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi yaşamını yitirdi ve 1376 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 304 bin 674'e, can kaybı sayısı 202 bin 818'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 287 bin 484'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 173'e çıktı.

Vaka sayısı 1005 artışla 1 milyon 811 bin 297, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 756 bin 412 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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