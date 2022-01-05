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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

05.01.2022 09:05
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 175 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 619 bin 384'e yükseldi, 18 bin 759 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 323 bin 837'ye çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 130 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 184 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 299 bin 711, vaka sayısı 4 milyon 8 bin 648, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 318 bin 643 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 39 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 100'e çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 353 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 203 bin 374'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 990 bin 966'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 49 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 294'e, 81 bin 210 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 820 bin 536'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 370 bin 436'ya ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 709 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 309 bin 856'ya, can kaybı sayısı 202 bin 867'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 292 bin 626'ya yükseldi.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 242 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 631 bin 554, can kaybı sayısı 19 bin 810, sağlığına kavuşanların sayısı 535 bin 719'a çıktı.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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