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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

07.01.2022 09:14
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 128 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 619 bin 641'e, 35 bin 826 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 386 bin 930'a çıktı.

Öte yandan Brezilya Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 128 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 821 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 299 bin 933, vaka sayısı 4 milyon 55 bin 95, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 325 bin 558 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 130 bin 191'e çıktı.

Son 24 saatte 23 bin 39 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 242 bin 672'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 6 bin 108'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 386'ya, 109 bin 608 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 25 bin 303'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 427 bin 191'e ulaştı.

Arjantin, en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 198 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 329 bin 717'ye, can kaybı sayısı 202 bin 934'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 312 bin 482'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 207'ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 134 artışla 1 milyon 817 bin 300, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 759 bin 798 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti ve 11 bin 2 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 652 bin 819, can kaybı sayısı 19 bin 888, sağlığına kavuşanların sayısı 540 bin 99 oldu.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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