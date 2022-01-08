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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

08.01.2022 09:44
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 181 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 619 bin 822'ye yükseldi, 63 bin 292 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 450 bin 222'ye çıktı.

Öte yandan Brezilya Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle geçen haftadan bu yana çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 168 kişi yaşamını yitirdi, 28 bin 23 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 300 bin 101, vaka sayısı 4 milyon 83 bin 118, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 330 bin 210 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 250'ye çıktı.

Son 24 saatte 26 bin 910 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 268 bin 862'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 16 bin 760'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 52 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 428'e, 100 bin 533 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 135 bin 836'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 470 bin 724'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi ve 6 bin 127 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 342 bin 550'ye, can kaybı sayısı 202 bin 981'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 324 bin 625'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 232'ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 799 artışla 1 milyon 821 bin 71, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 761 bin 597 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti ve 11 bin 190 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 664 bin 9, can kaybı sayısı 19 bin 933, sağlığına kavuşanların sayısı 543 bin 929 oldu.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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