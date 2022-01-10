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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

10.01.2022 09:08
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 44 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 619 bin 981'e yükseldi, 24 bin 382 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 523 bin 907'ye çıktı.

Öte yandan Brezilya Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 31 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 599 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 300 bin 334, vaka sayısı 4 milyon 125 bin 388, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 343 bin 711 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 338'e çıktı.

Son 24 saatte 30 bin 630 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 662'ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 43 bin 410'na yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 492'ye, 73 bin 319 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 310 bin 844'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 567 bin 974'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 272'ye çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 64 artışla 1 milyon 829 bin 437, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 764 bin 731 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 26 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 334 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 677 bin 166, can kaybı sayısı 19 bin 983, sağlığına kavuşanların sayısı 554 bin 873 oldu.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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