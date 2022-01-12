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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

12.01.2022 08:48
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayıları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayıları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 147 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 620 bin 238'e yükseldi, 70 bin 765 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 629 bin 460'a çıktı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 162 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 33 bin 626 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 300 bin 574, vaka sayısı 4 milyon 170 bin 66, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 363 bin 803 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 460'a çıktı.

Son 24 saatte 23 bin 74 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 380 bin 841'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 77 bin 826'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 52 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 117 bin 595'e, 134 bin 439 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 533 bin 635'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 654 bin 746'ya ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30 kişi yaşamını yitirdi ve 12 bin 740 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 412 bin 577'ye, can kaybı sayısı 203 bin 157'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 394 bin 195'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 289'a çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 922 artışla 1 milyon 837 bin 390, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 767 bin 808 olarak kayıtlara geçti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti ve 11 bin 213 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 697 bin 236, can kaybı sayısı 20 bin 56, sağlığına kavuşanların sayısı 564 bin 440 oldu.

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Togo Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Latin Amerika, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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