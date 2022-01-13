Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 133 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 620 bin 371'e yükseldi, 87 bin 471 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 716 bin 931'e çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 694 bin 64'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 190 kişi yaşamını yitirdi, 44 bin 187 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 300 bin 764, vaka sayısı 4 milyon 214 bin 253, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 373 bin 393 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 529'a çıktı.

Son 24 saatte 29 bin 857 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 410 bin 698'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 101 bin 151'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 670'e, 131 bin 82 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 664 bin 717'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 700 bin 467'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi ve 12 bin 663 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 440 bin 349'a, can kaybı sayısı 203 bin 193'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 421 bin 373'e yükseldi.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti ve 14 bin 63 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 711 bin 299, can kaybı sayısı 20 bin 103, sağlığına kavuşanların sayısı 568 bin 279 olarak kayıtlara geçti.