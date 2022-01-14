Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 174 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 620 bin 545'e yükseldi, 97 bin 986 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 814 bin 917'ye çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 694 bin 64'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 148 kişi yaşamını yitirdi, 43 bin 523 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 300 bin 912, vaka sayısı 4 milyon 257 bin 776, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 383 bin 566 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 625'e çıktı.

Son 24 saatte 30 bin 283 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 440 bin 981'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 123 bin 725'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 138 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 808'e, 128 bin 402 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 793 bin 119'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 780 bin 655'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 33 kişi yaşamını yitirdi ve 15 bin 826 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 473 bin 709'a, can kaybı sayısı 203 bin 255'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 452 bin 993'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 41 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 331'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 291 artışla 1 milyon 849 bin 465, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 771 bin 647 olarak kayıtlara geçti.