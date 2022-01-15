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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

15.01.2022 08:57
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 251 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 620 bin 796'ya yükseldi, 112 bin 286 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 927 bin 203'e çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 728 bin 937'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 195 kişi yaşamını yitirdi, 44 bin 293 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 301 bin 107, vaka sayısı 4 milyon 302 bin 69, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 396 bin 946 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 731'e çıktı.

Son 24 saatte 34 bin 923 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 475 bin 904'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 153 bin 452'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 96 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 901'e, 139 bin 853 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 932 bin 972'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 878 bin 689'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 24 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 355'e çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 270 artışla 1 milyon 857 bin 764, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 775 bin 755 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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