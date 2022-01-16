Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 175 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 620 bin 971'e yükseldi, 48 bin 520 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 975 bin 723'e çıktı.

ABD'nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 728 bin 9377ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 227 kişi yaşamını yitirdi, 47 bin 113 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 301 bin 334, vaka sayısı 4 milyon 349 bin 182, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 420 bin 180 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 129 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 860'a çıktı.

Son 24 saatte 35 bin 575 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 511 bin 479'a, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 185 bin 994'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 989'a, 96 bin 652 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 29 bin 624'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 978 bin 73'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi ve 22 bin 332 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 562 bin 534'e, can kaybı sayısı 203 bin 376'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 541 bin 859'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 376'ya çıktı.

Vaka sayısı 9 bin 284 artışla 1 milyon 867 bin 101, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 779 bin 749 olarak kayıtlara geçti.